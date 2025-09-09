Ziguinchor : Un homme retrouvé mort dans une auberge

Un homme d’une quarantaine d’années est retrouvé mort dans une auberge sise au quartier Boucotte de Ziguinchor, a-t-on appris du Groupe médias du Sud (GMS). J. P. Preira, la victime, était de passage à Ziguinchor pour une nuitée dans ce réceptif, avant de continuer son voyage.

C’est vers les coups de 23 h que les responsables de l’auberge l’ont découvert sans vie dans sa chambre. Il a été trouvé sur lui un sachet de médicaments.

Alertés, la police et les sapeurs-pompiers sont venus pour le constat d’usage, avant de déposer le corps à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.