Les cinq jeunes arrêtés dans l’affaire du passage à tabac d’un présumé voleur de porcs le 14 août dernier ont finalement recouvré la liberté. Ces jeunes après plus d’un mois à la MAC de Ziguinchor, ont retrouvé leurs familles au courant de cette semaine.

Le procès de ces 5 jeunes, dont le président des vendeurs de porcs au marché Tilène, renvoyé une première fois, c’est tenu le mardi 23 septembre 2025. Ce procès a finalement tourné en faveur de ces 5 jeunes, notamment du président des vendeurs de porcs de Tilène, dont les camarades se sont mobilisés depuis le début de l’affaire pour sa libération.