Le drame s’est produit hier, mercredi 9 septembre 2025, vers 13 heures, au village de Kalossy, dans la commune de Yang-Yang (département de Linguère).

Un berger du nom d’Abou Ba, âgé de 28 ans, s’est noyé en se baignant dans les vallées fossiles situées à hauteur du village de Kalossy. Alertés, les gendarmes de Yang-Yang se sont transportés sur les lieux pour des opérations de constat.

Le corps sans vie du jeune berger a été repêché des eaux et déposé à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra par les sapeurs-pompiers.