Wade/Macky/Khalifa : Abdou Lahad Mbacké Noulo livre son satisfecit

Cheikh Abdou Lahad Mbacké « Noulo » a réagi, suite à la libération de Khalifa Sall par décret présidentiel. Le président du Mouvement « And falat Macky », à travers cet acte du chef de l’Etat, a magnifié l’entregent du Khalife général du mourides qui, selon lui, a réussi la prouesse de réconcilier le président Macky Sall et Me Abdoulaye Wade et, par la même occasion, a « réussi à négocier » la libération de Khalifa Sall.

La « prouesse » de Serigne Mountakha…

« Je suis très heureux de l’initiative de Serigne Mountakha qui a réussi à réunir le président Macky Sall et Me Abdoulaye Wade, pour l’intérêt du Sénégal. Le président Macky Sall, lorsque Serigne Mountakha le lui a demandé, a accepté sans conditions. Non seulement, il a accepté de se réconcilier avec lui, mais a tenu à le raccompagner, dans sa voiture, jusqu’à sa demeure. C’est parce que le président Macky Sall sait à quel point Serigne Mountakha tient à lui. Raison pour laquelle il s’est exécuté sans conditions…« , s’est réjoui Serigne Abdou Lahad Mbacké « Ndoulo ».

Pour lui, Serigne Mountakha a réussi là où Alassane Ouatara et Alpha Condé ont échoué. Ce qui, selon lui, « annonce des jours meilleurs pour le Sénégal… »

Mais aussi, il félicite particulièrement le président Abdoulaye Wade qui, lui aussi, a fait montre d’esprit de « grandeur« . Aussi, lui conseille-t-il d’aller rendre visite, quand il en aura le temps, au président Macky Sall dans le but, dit-il, de le « renforcer de son expérience politique pour un Sénégal meilleur… »

Libération de Khalifa Sall…

Par rapport à la libération de Khalifa Sall, le président du Mouvement « And falat Macky » s’est aussi réjoui que le président Macky Sall ait accepté le « Ndigeul » du Khalife, de rendre la liberté à Khalifa Sall. « Ce geste renforce davantage notre engagement envers le président Macky Sall qui a, une fois de plus, montré qu’il est un bon président. Nous allons davantage l’accompagner dans son programme de développement du pays, avec le Pse…« , poursuit-il.

« Nous remercions le président Macky Sall d’avoir libéré Khalifa Sall… Je conseille à Khalifa Sall de remercier, de vive voix, le président Macky Sall pour son geste et ne pas écouter ces gens qui ne font que l’induire en erreur. Ces gens qui, lorsqu’il était à Rebeuss, vaquaient à leurs occupations et ne se souciaient pas de lui… Je lui demande de considérer le président Macky Sall comme son grand frère et l’épauler dans la gestion du pays…« , conclut-il.