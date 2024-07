Un atterrissage d’urgence à cause d’une dispute sur l’attribution des sièges. Les passagers du vol reliant Agadir, au Maroc, à Londres, en Grande-Bretagne, ont vécu une sacrée mésaventure, relate The Sun.

Le décollage avait eu lieu une demi-heure plus tôt quand une dispute éclate entre des passagers. Une mère de famille refuse d’échanger sa place avec un jeune passager qui voulait s’asseoir à côté de sa femme et de ses jeunes enfants. Celle-ci est elle-même assise à côté de son fils. Le mari de cette dernière intervient au moment où des menaces sont prononcées. L’altercation se transforme en une bagarre générale à bord de l’avion.

Un passager témoigne: “Ils essayaient de se frapper. Puis une dame assise derrière eux a commencé à avoir une crise de panique à cause de tout ce qui se passait. Elle criait et il y avait des enfants qui pleuraient. C’était comme un effet boule de neige. C’était comme un vol en enfer. Et tout a dégénéré à partir de ce passager qui voulait changer de siège”.

La fin du vol repoussée au lendemain

Pendant ce temps, un autre passager tombe malade et doit être pris en charge. Il se montre ensuite “injurieux envers l’équipage”, précise la compagnie. Face à ce vent de panique, le vol est dérouté vers Marrakech pour un atterrissage en urgence. Les neuf passagers impliqués dans la bagarre sont expulsés par la police marocaine.

Les conséquences ont été pénibles pour les 200 passagers à bord: tout le monde a été débarqué et la fin du vol vers Londres a eu lieu le lendemain. “Les passagers concernés ont bénéficié d’un hébergement de nuit et d’un transport vers/depuis l’aéroport. Nous présentons nos sincères excuses aux passagers pour ce détournement et le retard ultérieur causés par un petit groupe de passagers perturbateurs, qui échappaient au contrôle de Ryanair”, précise la compagnie.