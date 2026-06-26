Coupe du monde 2026 : le Sénégal écrase l’Irak (5-0)

Le Sénégal a signé une prestation de très haut niveau en dominant largement l’Irak sur le score de 5-0 lors de son troisième match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès les premières minutes, les Lions de la Teranga ont imposé leur rythme grâce à une circulation de balle fluide, un pressing efficace et une grande efficacité devant le but. L’Irak n’a jamais trouvé la solution face à une équipe sénégalaise inspirée et déterminée.

Offensivement, le Sénégal a multiplié les occasions et a été récompensé par cinq réalisations, offrant un véritable festival à ses supporters. Solides en défense, les hommes du sélectionneur sénégalais ont également conservé leur cage inviolée, confirmant l’équilibre de l’équipe.

Offensivement, le Sénégal a multiplié les occasions et a été récompensé par cinq réalisations, offrant un véritable festival à ses supporters. Solides en défense, les hommes du sélectionneur sénégalais ont également conservé leur cage inviolée, confirmant l’équilibre de l’équipe.

Cette victoire éclatante permet au Sénégal de renforcer ses ambitions dans cette Coupe du monde et de montrer qu’il faudra compter sur les Lions de la Teranga pour la suite de la compétition.

Avec un succès aussi convaincant, le Sénégal envoie un signal fort à ses futurs adversaires : les Lions sont prêts à rugir sur la scène mondiale.