Mondial-2026 : L’Irak réduit à 10 dès la 11e mn face au Sénégal

Le Sénégal a idéalement lancé sa rencontre face à l’Irak en prenant les commandes dès les premières minutes de jeu. Les Lions de la Teranga ont ouvert le score à la 4e minute grâce à Abdoulaye Seck, auteur d’une tête victorieuse qui a permis à son équipe de prendre un avantage précoce.

La situation s’est rapidement compliquée pour les Irakiens. À la 11e minute, leur défenseur a été expulsé après une faute sur Sadio Mané, qui filait vers le but. Considérant que l’attaquant sénégalais était en position de dernier défenseur, l’arbitre n’a pas hésité à sortir le carton rouge.

Réduits à dix pendant près de 80 minutes, les Irakiens ont vu leur tâche se compliquer considérablement face à une sélection sénégalaise en confiance. Profitant de leur supériorité numérique, les hommes de Pape Thiaw ont pris le contrôle du ballon et multiplié les offensives afin de creuser l’écart.

Ce début de match parfait confirme les excellentes intentions du Sénégal, qui cherche à valider sa qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.