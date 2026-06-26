La lutte contre le trafic international de drogue ne faiblit pas au Sénégal. À l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, les autorités sénégalaises ont procédé, ce jeudi 26 juin 2026, à une importante opération d’incinération de stupéfiants et de produits dangereux dans les installations de la SOCOCIM. Une démonstration de force qui traduit la détermination des services de l’État à couper les circuits du narcotrafic.

Dans une atmosphère marquée par la fermeté et la vigilance, plusieurs tonnes de produits prohibés ont été détruites sous haute surveillance. Parmi les substances parties en fumée figurent notamment de la cocaïne, du kush, du khat, de l’ecstasy, diverses substances psychotropes ainsi que des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de drogues de synthèse. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 39e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l’abus et le trafic illicite de drogues. Cette année, les activités sont placées sous le thème : « Le problème mondial de la drogue : des enjeux persistants, de nouveaux défis, des réponses innovantes ».

Une mobilisation de tous les services de lutte antidrogue

La cérémonie a réuni plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment les Douanes sénégalaises, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), le Comité interministériel de lutte contre la drogue (CILD), ainsi que des partenaires nationaux et internationaux. Pour les autorités, cette destruction publique ne constitue pas un simple acte symbolique. Elle vise également à matérialiser les résultats obtenus sur le terrain et à démontrer que les importantes quantités de drogues saisies ne réintègrent jamais les circuits criminels.

Les 643 plaquettes de cocaïne saisies à Rufisque détruites

Selon les informations communiquées lors de la cérémonie, les Douanes sénégalaises ont remis à l’OCRTIS 643 plaquettes de cocaïne destinées à être incinérées. Cette importante cargaison avait été interceptée le 4 août 2025 lors d’une opération conjointe menée par les Douanes et la Gendarmerie dans le département de Rufisque. Une saisie qui avait alors illustré la montée en puissance de la coopération entre les différentes forces engagées dans la lutte contre le narcotrafic.

Près d’une tonne de cocaïne déjà saisie en 2026

Au-delà de cette destruction spectaculaire, les chiffres dévoilés témoignent de l’ampleur du phénomène auquel les services de sécurité sont confrontés. Depuis le début de l’année 2026, les Douanes sénégalaises ont déjà mis la main sur près d’une tonne de cocaïne, sans compter les importantes quantités de chanvre indien, de kush et de drogues de synthèse saisies sur l’ensemble du territoire national.

Des résultats qui confirment que le Sénégal demeure une zone particulièrement surveillée dans les routes du trafic international de stupéfiants. Face à l’évolution constante des réseaux criminels et à l’apparition de nouvelles substances particulièrement dangereuses, les Forces de défense et de sécurité affichent leur volonté de renforcer davantage la coopération interservices afin d’étouffer les filières et d’assécher les circuits d’approvisionnement. À travers cette opération d’incinération organisée à la SOCOCIM, les autorités ont voulu envoyer un message clair aux trafiquants : les saisies se multiplient, la coordination des services se renforce et la traque des réseaux criminels se poursuit sans relâche.