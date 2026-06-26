Le fardeau d’une dette de la Tabaski pousse un éleveur au suicide

Une découverte macabre a plongé le village de Méwelle Peul, situé dans la commune de Yang-Yang (département de Linguère), dans la plus totale stupeur. Ce vendredi 26 juin 2026, tôt le matin vers 6 h 00, un homme âgé d’environ 46 ans, répondant au nom de Cheikh Al Ousseynou Ba, a été retrouvé mort, pendu à un arbre à quelques encablures de la localité. C’est un de ses propres enfants qui a fait la sinistre découverte avant d’alerter en état de choc les autres membres de la famille.

Selon une source proche du dossier, la victime, qui exerçait l’activité d’éleveur, avait contracté un prêt de quatre millions de francs CFA auprès d’une banque de la place afin de financer son « opération Tabaski ». Malheureusement, ses activités commerciales n’ont pas donné les résultats escomptés lors de la fête religieuse. Se trouvant dans l’incapacité absolue de rembourser cette dette bancaire, le père de famille a sombré avant de choisir de mettre fin à ses jours.

Près du corps, les enquêteurs ont retrouvé une note écrite en langue pulaar laissée par le défunt. On pouvait notamment y lire ces mots touchants : « Je pardonne à tout le monde car mon heure est arrivée. Je demande seulement des prières après ma mort, pas de cérémonie funéraire. »

Les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Yang-Yang, l’infirmier-chef du poste de santé de ladite localité ainsi que les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations d’usage. La dépouille de l’éleveur a été acheminée et déposée à la morgue du centre de santé de Dahra. Une enquête judiciaire a été ouverte par les forces de l’ordre pour déterminer les causes et les circonstances exactes de la mort tragique de ce père de famille.