Visite surprise de Macky Sall à l’Espace Sénégal Services de Podor

Le Président de la République, Macky Sall, en tournée dans les régions du Nord, a effectué ce dimanche 13 juin dans la matinée, une visite surprise à l’Espace Sénégal Services de Podor.

Accueilli par le Directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, le chef de l’Etat a juste eu le temps, lors de ce bref passage, de féliciter le DG de l’ADIE et d’exprimer son satisfécit à l’endroit de l’équipe présente sur place pour les besoins de l’opérationnalisation du site. « L’ESS de Podor est désormais fin prêt pour héberger le pôle emploi et entrepreneuriat entre autres activités visant à rapprocher davantage l’administration des populations dans les terroirs conformément à la politique de territorialisation des politiques publiques du Président de la République », a déclaré le DG de l’ADIE.

Podor est donc le deuxième Espace Sénégal Services à accueillir le chef de l’Etat après celui de Kaffrine, le 30 mai dernier. « Les Espaces Sénégal Services ont pour vocation de donner une administration de proximité dans les terroirs et de rendre disponibles les services de l’Etat à l’échelle départementale facilitant ainsi les procédures comme l’Etat-civil, le Casier judiciaire entre autres », avait déclaré le Président Macky Sall à l’issue de l’inauguration du Pôle Emploi et Entrepreneuriat de la capitale du Ndoucoumane logé dans l’Espace Sénégal Services de ladite localité.

Cheikh Bakhoum a également reçu un peu plus tard dans la journée, toujours à l’Espace Sénégal Services de Podor, les ministres Dame Diop et Yankhoba Diatara, respectivement en charge de l’emploi et de l’économie numérique. Ils étaient venus justement lancer le Pôle Emploi et Entrepreneuriat du département de Podor dans l’enceinte dudit Espace Sénégal Services.

Pour rappel, les Espaces Sénégal Services présents dans les 45 départements du pays sont des bâtiments aux normes, connectés à la fibre optique et disposant d’une seule et même plateforme hébergée dans les Datacenters de l’ADIE. Ce dispositif technologique qui permet de regrouper toutes les administrations (l’état-civil, la justice, l’urbanisme…) dans un guichet unique constitue par conséquent le lieu d’impulsion de toutes les politiques publiques dématérialisées de nos territoires.

Ces espaces sont en effet des pôles digitaux en appui aux acteurs territoriaux pour la délivrance de deux types de services : des services publics « administratifs » et des services publics « marchands ». Et pour accompagner encore davantage les porteurs de projets, les jeunes, les femmes, les artisans, dans le démarrage de leurs activités, les espaces Sénégal Services servent aussi de lieu d’incubation et de formation.