L’étau se resserre autour de Mame Diarra Diop, plus connue sous le sobriquet de Diodio. Après plusieurs jours d’investigations, la Brigade de recherches de Keur Massar a pratiquement bouclé son enquête. L’actrice de la série « Baabel » et trois autres suspects devraient être déférés ce vendredi devant le procureur de Pikine-Guédiawaye. Les analyses réalisées sur la poudre saisie lors de leur interpellation ont confirmé la présence de cocaïne.

La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar est arrivée au terme de ses investigations dans l’affaire qui secoue actuellement les réseaux sociaux et le milieu artistique sénégalais. Sauf changement de dernière minute, les quatre personnes interpellées dans ce dossier seront présentées ce vendredi au procureur Saliou Dicko.

Parmi elles figure Mame Diarra Diop, alias Diodio, 22 ans, révélée au grand public à travers la série « Baabel ». À ses côtés, les enquêteurs ont également placé en garde à vue Talla Dia, chauffeur de taxi âgé de 37 ans, Babacar Dièye, technicien en génie civil de 31 ans, ainsi que Baye Zale Mbengue, plombier de 18 ans.

Selon des informations recueillies au cours de l’enquête, Diodio a d’abord tenté de nier toute consommation de drogue. Mais confrontée à la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, elle a fini par reconnaître être la personne filmée. Une reconnaissance partielle qui n’a toutefois pas été suivie d’aveux complets. L’actrice a continué de soutenir qu’elle ne fumait que des cigarettes ordinaires.

Une ligne de défense également adoptée par ses trois compagnons d’infortune. Des dénégations qui n’ont visiblement pas convaincu les enquêteurs. Ces derniers estiment avoir réuni suffisamment d’éléments matériels et d’indices concordants pour retenir contre les mis en cause les infractions d’association de malfaiteurs, de détention et d’usage de stupéfiants.

Le principal élément à charge reste les résultats des analyses effectuées sur la poudre blanche saisie lors de la perquisition de l’appartement de Mbao où les suspects avaient été surpris. Les examens techniques ont établi que le produit contenait effectivement de la cocaïne. Au total, près de 300 grammes de poudre avaient été récupérés par les enquêteurs. Du chanvre indien et du crack figureraient également parmi les substances retrouvées sur les lieux.

Pour rappel, l’affaire avait éclaté après la diffusion massive sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant l’actrice dans une scène présumée de consommation de stupéfiants. Face à l’ampleur de la polémique, le procureur Saliou Dicko s’était autosaisi du dossier et avait immédiatement ordonné son interpellation.

Agissant sur instruction du parquet de Pikine-Guédiawaye, les gendarmes de la BR de Keur Massar avaient localisé la jeune femme dans un appartement situé à Mbao. Lors de l’opération menée à bord d’un véhicule banalisé, les enquêteurs avaient surpris Diodio et trois hommes en pleine séance de consommation présumée de drogue, donnant ainsi une nouvelle dimension à un dossier qui, au départ, n’était alimenté que par une vidéo virale.

Désormais, la balle est dans le camp du parquet qui devra décider des suites judiciaires à réserver à cette affaire devenue l’un des dossiers les plus commentés de ces derniers jours.