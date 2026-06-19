Après la spectaculaire saisie de 970,6 kilogrammes de cocaïne par les Douanes à Koumpentoum, l’enquête connaît un nouveau rebondissement. Un homme soupçonné d’appartenir au réseau propriétaire de la marchandise a été arrêté après avoir commis une erreur qui pourrait coûter cher à toute l’organisation criminelle. Les premiers éléments de l’enquête révèlent l’existence d’une filière transnationale reliant Dakar, Paris et la Belgique.

Quarante-huit heures seulement après la saisie record de 970,6 kilogrammes de cocaïne, réalisée le mercredi 17 juin 2026 par la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, un individu suspect s’est présenté de lui-même dans les locaux de l’unité douanière. Une démarche qui a immédiatement éveillé les soupçons des agents.

Prétextant vouloir acheter les « maads » saisis en même temps que la drogue, l’homme a tenté de se fondre dans le décor. Mais son attitude inhabituelle n’est pas passée inaperçue. Les douaniers ont notamment constaté qu’il prenait discrètement des photographies du camion ayant servi au transport de la cargaison interceptée.

Interpellé sur-le-champ, le suspect a été identifié sous le nom de B. Badji. Les investigations menées sur ses deux téléphones portables, combinées à ses premiers aveux, ont rapidement permis aux enquêteurs de remonter la piste d’un réseau international de trafic de stupéfiants opérant entre Dakar et Paris, avec une destination finale présumée en Belgique.

Selon les premiers éléments recueillis, la cocaïne était d’abord regroupée dans un pays frontalier du Sénégal par un convoyeur travaillant pour plusieurs organisations criminelles avant d’être acheminée vers ses marchés de destination.

Les enquêteurs privilégient désormais une thèse précise : B. Badji ne serait pas venu par curiosité. Sa mission aurait consisté à fournir au réseau la preuve formelle de la saisie de la marchandise, mais également à vérifier si la cargaison se trouvait toujours sous la garde des Douanes. Une opération de reconnaissance qui a finalement tourné court.

Cette arrestation pourrait constituer une avancée majeure dans le démantèlement de la filière. Les données extraites des téléphones du suspect sont actuellement exploitées afin d’identifier les différents maillons de la chaîne criminelle, des convoyeurs aux commanditaires.

L’enquête se poursuit sous la coordination des Douanes sénégalaises, en étroite collaboration avec l’OCRTIS, avec l’ambition de remonter jusqu’aux têtes du réseau qui se cachent derrière l’une des plus importantes cargaisons de cocaïne saisies ces derniers mois.