Pape Cheikh Diallo face au juge: l’instruction du dossier se poursuit

L’animateur sénégalais Pape Cheikh Diallo a de nouveau comparu devant le juge d’instruction dans le cadre de l’affaire judiciaire des présumés homosexualités. Placé sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2026, il a été extrait de la prison de Rebeuss pour être entendu sur de nouveaux éléments versés au dossier ce jeudi.

Comme révélé en exclusivité par Seneweb, l’animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo, a été extrait jeudi de la prison de Rebeuss pour être conduit devant le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Dans son édition de ce vendredi 19 juin, Libération confirme l’information, tout en précisant que l’animateur n’a pas été interrogé sur le fond du dossier. Contrairement à ses co-inculpés, entendus depuis plusieurs semaines par le magistrat instructeur, sa comparution avait un tout autre objet.

Selon le quotidien, le juge avait ordonné une expertise médicale complète de Pape Cheikh Diallo. Cette démarche faisait suite à des informations laissant entendre que l’animateur aurait refusé de se soumettre à cet examen.

Face au magistrat, Pape Cheikh Diallo a toutefois balayé ces allégations, affirmant n’avoir opposé aucun refus. Il en a profité pour rassurer sur son état de santé. « Je me porte bien, mangui santeu », a-t-il déclaré, selon les informations rapportées par Libération.

À ce stade de la procédure, aucune décision définitive n’a encore été rendue. Conformément au principe de la présomption d’innocence, les personnes mises en cause demeurent présumées innocentes tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé.