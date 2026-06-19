Ancien conseiller spécial de l’ex-président Macky Sall, Abdoul Aziz Diop a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs et des injures publiques visant le Premier ministre Ousmane Sonko. Il devrait être déféré demain au parquet, dans un contexte politique déjà tendu autour des réformes du Code électoral sénégalais.

L’affaire fait déjà grand bruit dans les cercles politiques et judiciaires. Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial de Macky Sall, a été placé en garde à vue par les autorités compétentes à la suite de déclarations publiques jugées controversées. Selon des sources proches du dossier, l’ancien collaborateur de la présidence est poursuivi pour des propos considérés comme contraires aux bonnes mœurs, mais également pour des injures publiques visant Ousmane Sonko, actuel Premier ministre.

Les mêmes sources indiquent qu’il devrait être déféré au parquet dès demain, sauf changement de dernière minute dans la procédure. Au cœur de cette affaire, ses critiques virulentes contre la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Ces dispositions, longtemps au centre des débats politiques au Sénégal, avaient notamment été évoquées dans le cadre de la contestation de la candidature de Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024.

Abdoul Aziz Diop aurait exprimé son profond désaccord face à ces réformes récentes, estimant qu’elles modifient l’équilibre du jeu politique. Des propos qui auraient ensuite dérivé vers des attaques verbales jugées excessives contre le chef du gouvernement.

Cette nouvelle affaire intervient dans un climat politique encore marqué par les tensions post-électorales et les débats autour des réformes institutionnelles. Elle relance également la question des limites de la liberté d’expression pour les anciens hauts responsables politiques dans l’espace public sénégalais. L’évolution de la procédure judiciaire dira si les charges seront maintenues ou requalifiées lors de sa présentation au parquet.