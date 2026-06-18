Dakar, 18 juin 2026 – La Cour des comptes du Sénégal a annoncé avoir détecté un incident technique affectant son système d’information. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 18 juin 2026, l’institution précise que l’incident a été constaté le lundi 15 juin dernier.

Selon la Cour des comptes, les services techniques, en collaboration avec les autorités compétentes, ont immédiatement pris des mesures conservatoires afin de contenir l’incident et d’en évaluer les conséquences éventuelles. L’institution n’a toutefois pas fourni davantage de détails sur la nature exacte du problème ni sur son ampleur.

Dans son communiqué, la juridiction financière rassure l’opinion publique en affirmant suivre la situation avec une vigilance particulière. Elle souligne également son engagement à garantir la continuité de ses missions ainsi que la confidentialité des informations dont elle assure la gestion.

Cette communication intervient dans un contexte où la sécurité des systèmes d’information constitue un enjeu majeur pour les institutions publiques. En attendant les conclusions des investigations en cours, la Cour des comptes assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour préserver l’intégrité de ses opérations et de ses données.

L’évolution de la situation pourrait faire l’objet de nouvelles communications de la part de l’institution dans les prochains jours.