Coopération : Sécurité des JOJ Dakar 2026, Paris et Dakar scellent leur pacte sur l’axe place Beauvau -avenue-Roume

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a achevé ce jeudi 25 juin 2026 une visite de travail de quatre jours à Paris. Outre la signature d’un accord pour la modernisation de l’administration territoriale, les négociations menées à la Place Beauvau ont acté le plan de coopération opérationnelle pour sécuriser les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.

L’axe sécuritaire Paris-Dakar s’ajuste à l’approche du plus grand rendez-vous sportif de l’histoire du continent africain. En mission officielle dans la capitale française, la délégation ministérielle sénégalaise a mené une série d’arbitrages stratégiques avec les autorités françaises. Encadrée par l’ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Seye, cette séquence diplomatique a permis de consolider les protocoles d’assistance technique et de valider de nouveaux dispositifs de gouvernance locale.

JOJ Dakar 2026 : le défi du verrouillage des sites olympiques

Le cœur des discussions bilatérales est resté focalisé sur l’ingénierie de sécurité globale requise pour le tournoi mondial :

Le diagnostic opérationnel : Les deux délégations ont effectué un point complet sur les modules de gestion des foules, de renseignement criminel et de cyber-sécurité.

Le transfert d’expertise : Le Sénégal va capitaliser sur les retours d’expérience français en matière de sécurisation de grands événements sportifs de masse.

L’appui technique : Les accords entérinés prévoient des échanges d’unités spécialisées et un partage de technologies de surveillance pour blinder les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.



Un accord de gouvernance pour réformer le commandement territorial

Au-delà du seul prisme sécuritaire, ce sommet bilatéral s’est soldé par une avancée juridique d’importance. Les deux exécutifs ont paraphé un Arrangement administratif destiné à renforcer la coopération dans le domaine de l’administration territoriale. Ce protocole est conçu pour moderniser la gestion des préfectures et gouvernorats sénégalais, optimiser les plans de secours civils et doper les cycles de formation des chefs de circonscription administrative.

La partie française s’est félicitée de la densité de ces premiers arbitrages de haut niveau. Ce partenariat renouvelé intervient à quelques mois de l’ouverture des Jeux, confirmant la volonté des deux États de sanctuariser la réussite logistique et la stabilité institutionnelle du rendez-vous mondial de la jeunesse à Dakar.