Sénégal : 82 % des sachets d’eau analysés impropres à la consommation

Les résultats d’études présentées lors de la 5ᵉ Journée scientifique sur la sécurité sanitaire des aliments à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar mettent en lumière une contamination préoccupante de plusieurs produits de consommation courante au Sénégal. D’après les données rapportées par Kawtef, 82 % des échantillons de sachets d’eau analysés ont été jugés impropres à la consommation. Les chercheurs ont également constaté que 72 % des sols dédiés à la culture du piment dans la zone des Niayes contenaient des résidus de pesticides, tandis que des manquements à l’hygiène ont été relevés dans le traitement des épices.

Ces révélations font écho à une récente opération des forces de l’ordre. Le 11 mai 2026, la Brigade de Recherches de Dakar a démantelé une douzaine d’unités clandestines de fabrication d’eau en sachet à Pikine, Thiaroye et Yeumbeul. Les enquêteurs ont découvert l’usage de fausses autorisations de mise en vente, l’absence d’agrément administratif et le déplacement volontaire de certains lieux de production pour échapper aux contrôles sanitaires. Ces pratiques illégales expliquent en partie la forte proportion de sachets d’eau impropres mise en évidence par l’étude.

La sécurité sanitaire des aliments mobilise par ailleurs les autorités et les partenaires internationaux. Le 23 juin 2026, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, a annoncé l’élaboration de stratégies de communication et de prévention lors de la 5ᵉ édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, également tenue à l’UCAD. Auparavant, en avril 2026, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso s’étaient réunis à Dakar pour activer un mécanisme de riposte régionale immédiate face aux aliments impropres. L’enjeu est de taille : selon l’Organisation mondiale de la santé, 91 millions de personnes sont touchées chaque année en Afrique par des maladies d’origine alimentaire, provoquant 137 000 décès.