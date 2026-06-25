Quand le Sénégal décore ses consciences : hommage aux légendes vivantes du Positive Black Soul ( Par Ndiawar Diop )

Il existe des distinctions qui récompensent une carrière. Et puis, il y a celles qui consacrent une vie entière de combat, de convictions et de fidélité à un peuple. L’élévation de Didier Awadi au grade d’Officier de l’Ordre national du Lion et la nomination d’Amadou Barry, plus connu sous le nom de Doug E Tee (Duggy Tee), au rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite appartiennent à cette seconde catégorie. Elles dépassent les personnes. Elles célèbrent une histoire, une génération et un héritage.

Depuis la naissance de Positive Black Soul (PBS) en 1989, Awadi et Duggy Tee n’ont jamais été de simples rappeurs. Ils ont été des bâtisseurs de conscience. À une époque où le hip-hop africain cherchait encore sa place, ils ont choisi de rapper en wolof, en français et en anglais, mêlant la kora, le balafon et les rythmes du terroir à une musique venue d’ailleurs. Ils ont démontré qu’il était possible d’être profondément africain tout en parlant au monde entier.

Leurs chansons n’étaient pas faites pour remplir uniquement les pistes de danse. Elles interpellaient les dirigeants, réveillaient la jeunesse, dénonçaient les injustices et invitaient chaque Sénégalais à croire en sa propre valeur.

Des albums comme Salaam, New York-Paris-Dakar, Revolution ou Run Cool ont accompagné toute une génération qui apprenait à regarder son pays avec lucidité, mais aussi avec espoir.

Le Positive Black Soul a porté le drapeau du Sénégal bien au-delà des frontières nationales. De Dakar à Paris, de New York aux grandes scènes internationales, le duo a prouvé que le rap africain pouvait dialoguer avec les plus grands artistes du monde sans jamais renier son identité.

Ils ont ouvert la voie à des centaines d’artistes qui leur doivent aujourd’hui une part de leur liberté d’expression et de leur ambition.

Mais au-delà des trophées, des tournées et des succès, ce qui touche le plus chez Awadi et Duggy Tee, c’est leur fidélité à leurs convictions. Ils ont toujours considéré le micro comme une responsabilité.

Leur musique a accompagné les grands débats de société, encouragé l’engagement citoyen et rappelé que la culture pouvait être un puissant levier de transformation sociale. Leur héritage dépasse largement la musique : il appartient désormais au patrimoine moral du Sénégal et de l’Afrique.

Aujourd’hui, en voyant la République leur rendre hommage, c’est tout le mouvement Hip-Hop Galsen qui se sent honoré. Derrière ces décorations se cachent des milliers de jeunes qui ont trouvé leur voix grâce à eux, des artistes qui ont osé croire en leurs rêves, des citoyens qui ont appris qu’un texte pouvait parfois avoir plus de force qu’un discours politique.

À titre personnel, je ressens une immense émotion en écrivant ces lignes. Parce que votre parcours nous rappelle qu’il est possible de réussir sans trahir ses valeurs.

Parce que vous avez prouvé qu’un artiste peut rester debout face aux vents contraires. Parce que vous avez donné à l’Afrique une bande-son faite de dignité, de courage et d’espérance.

Chers Didier Awadi, cher Doug E Tee, votre plus belle récompense ne se résume pas aux décorations que vous recevez aujourd’hui. Elle se lit dans le regard de cette jeunesse que vous avez inspirée, dans le respect de vos pairs, dans la gratitude de tout un peuple et dans les pages de l’histoire culturelle africaine que vous avez contribué à écrire.

Merci d’avoir cru au pouvoir des mots lorsque tant d’autres n’y voyaient qu’un simple divertissement.

Merci d’avoir transformé le rap en école de citoyenneté.

Merci d’avoir porté haut le nom du Sénégal avec élégance, intelligence et humilité.

Le temps passe, mais certaines voix ne vieillissent jamais. Elles deviennent des repères. Vous êtes de celles-là.

Longue vie aux légendes vivantes du Positive Black Soul.