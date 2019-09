L’ancien compagnon de galère de Amadou Clédor Sène a repris du service. Après être tombé dans l’anonymat, à la suite de sa très médiatique collaboration avec Abdou Latif Coulibaly -à qui il a servi de source pour l’écriture de son livre-, l’homme le plus bavard du quatuor impliqué dans le meurtre de l’ancien président du Conseil Constitutionnel était retourné à l’ombre. Et gagne sa vie comme maçon sur les chantiers. Mais, alors que son ami Clédor Sène est devenu le chouchou des médias à qui il sert d’expert, sur des questions de ressources minières, l’homme a décidé de venir lui gâcher sa soudaine notoriété. Pour Pape Ibrahima Diakhaté, le patron de Claire Vision ne serait qu’un maître chanteur, un manipulateurs qui doit se taire parce impliqué dans un meurtre.

Très remonté contre son « ami » Clédor Sène, Pape Ibrahima Diakhaté qui n’avait jamais accepté de se faire filmer depuis que son nom a été mêlé à l’assassinat du président du Conseil Constitutionnel, Me Babacar Sèye, a décidé de briser le silence. C’est à Seneweb qu’il a accordé ce scoop et malgré le temps et les âpres de la vie, l’ancien compagnon de galère n’a pas oublié ce soir du 15 mai 1993. Soirée cauchemardesque, pendant laquelle l’homme censé annoncer les résultats de cette controversée présidentielle a été abattu sur la Corniche Ouest à Dakar.

Arrêtés et jugés pour l’assassinat de Me Babacar Sèye, Pape Ibrahima Diakhaté, Amadou Clédor Sène, Assane Diop ont été condamnés par la Cour d’Assises, le 30 septembre 1994, à des peines allant de 18 à 20 ans de travaux forcés. Amnistiés en février 2002 par le président Abdoulaye Wade, deux années juste après son arrivée à la tête du Sénégal, les présumés assassins ont été dédommagés en même temps que la famille du défunt Babacar Sèye grâce à un mécanisme mis en place par ce même Abdoulaye Wade sous le couvert de la loi Ibrahima Ezzan.

Voila 25 ans après cette affaire et au moment où Clédor Sène brille sur tous les plateaux de télé où il brocarde le régime de Macky Sall que l’ancien compère sort de son silence. Pour Pape Ibrahima Diakhaté, « si Abdoulaye Wade a fait tout ce qu’il fait pour Clédor Sène, c’est qu’il est impliqué dans cet assassinat. » Aussi, l’invité de la rédaction de Seneweb croit savoir que « Clédor Sène a exercé un chantage permanent sur Abdoulaye Wade c’est pourquoi ce dernier lui fait bénéficier de faveurs. » Aussi, l’ancien pensionnaire régulier de Reubeuss demande à l’Ofnac d’enquêter sur Clédor Sène qui disposerait de terrains dont les superficies sont estimées à 2 hectares.