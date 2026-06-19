Actes contre nature : Surpris dans la chambre de deux garçons, il prend 5 ans ferme

Poursuivi pour actes contre nature et violation de domicile à Nganda, dans le département de Kaffrine, S. Mb., âgé de 21 ans, a été reconnu coupable par le Tribunal de grande instance de Kaffrine.

Selon les débats à l’audience, le prévenu est accusé de s’être introduit en pleine nuit dans la chambre de deux jeunes garçons. L’un d’eux s’est réveillé brusquement et l’a trouvé couché à leurs côtés.

Interpellé sur sa présence dans la chambre, S. Mb. lui aurait demandé pardon. Après le réveil du second occupant de la chambre, le prévenu aurait pris la fuite. Les deux jeunes garçons affirment avoir ensuite constaté la présence d’un liquide sur le drap.

Les parties civiles ont également déclaré qu’auparavant, vers 3 heures du matin, S. Mb. s’était introduit dans une maison appartenant à la famille Sy. Surpris par les occupants, il aurait pris la fuite en abandonnant ses chaussures sur les lieux.

Dans son procès-verbal d’interrogatoire, l’accusé n’avait pas nié les faits qui lui étaient reprochés. Selon le dossier de l’enquête, il aurait également déclaré aux enquêteurs avoir entretenu des relations avec un étranger en 2024 dans une auberge située à Kaffrine.

Toutefois, devant la barre du Tribunal de grande instance de Kaffrine, S. Mb. a rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui. Il a soutenu avoir signé le procès-verbal sans en avoir pris connaissance.

Au terme des débats, le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à une peine de cinq ans de prison ferme ainsi qu’au paiement d’une amende d’un million de francs CFA.