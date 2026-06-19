Malgré les actions pour rassurer les entreprises et stimuler le secteur privé au Sénégal par le Président de la république Bassirou Diomaye Faye, la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) relance son appel pressant à l’État : régler l’intégralité de la dette intérieure afin de redonner de l’oxygène à l’économie nationale. Face à des tensions de trésorerie qui continuent d’asphyxier les entreprises locales.

Le message du patronat sénégalais reste inchangé, mais se fait plus urgent. Alors que l’État poursuit ses efforts de restructuration de ses finances publiques, la CNES insiste sur la nécessité de solder rapidement les créances dues au secteur privé local. Pour l’organisation patronale, il ne s’agit plus d’un simple enjeu budgétaire, mais d’une condition essentielle à la survie et à la relance du tissu économique national.

Les retards de paiement des entreprises prestataires, fournisseurs et partenaires de l’État continuent de fragiliser l’ensemble de l’écosystème économique. Privées de liquidités, de nombreuses entreprises se voient contraintes de ralentir leurs investissements, de repousser leurs projets de développement, voire de réduire leurs effectifs pour survivre.

Les secteurs les plus exposés, notamment le bâtiment et les travaux publics (BTP), les services et les fournisseurs de l’administration, subissent de plein fouet cet effet de ciseaux entre des créances publiques non réglées et une pression fiscale toujours présente. Une situation qui, selon la CNES, freine durablement la croissance et fragilise l’emploi.