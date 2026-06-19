La polémique enfle autour des attaques visant la ministre des Sports. Alors que les critiques se multiplient sur les réseaux sociaux et dans certains espaces de débat, l’ancienne Première ministre Aminata « Mimi » Touré est sortie de sa réserve pour dénoncer ce qu’elle considère comme une campagne marquée par des relents sexistes.

Pour Mimi Touré, le débat politique ne doit jamais servir de prétexte à des attaques personnelles ou à des propos dégradants visant une femme en raison de son genre. « On peut ne pas être d’accord avec une décision ou une orientation politique, mais rien ne justifie les insultes, les humiliations ou les attaques misogynes », estime-t-elle avant de poursuivre avec «J’apporte mon soutien total à notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports Djireye Clotilde Coly face aux attaques misogynes et moyenâgeuses. Belle africaine vous êtes, belle africaine restez-le !»

L’ancienne cheffe du gouvernement s’inquiète d’une banalisation de certains comportements qui, selon elle, portent atteinte à la dignité des femmes engagées dans la gestion des affaires publiques. Elle rappelle que les responsables politiques doivent être jugés sur leurs actes, leurs résultats et leurs positions, et non sur des considérations liées à leur statut de femme.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le ton de certaines critiques dirigées contre la ministre des Sports. Dans les rangs de la majorité comme au sein de l’opinion, nombreux sont ceux qui appellent à ramener le débat sur le terrain des idées plutôt que sur celui des attaques personnelles.

L’Association Violences Faites aux Femmes Sénégal (VFFS), en plus de dénoncer l’utilisation des plateformes digitales pour «humilier la ministre en raison de son apparence physique», rejette les accusations superstitieuses visant Clothilde Coly, présentée par certains internautes comme une « source de malheur » pour l’équipe nationale de football.

Et pour Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) : «Ces attaques fondées sur l’apparence physique constituent une violation flagrante de la dignité humaine et une forme de violence symbolique inacceptable, particulièrement lorsqu’elles visent une femme dans l’exercice de ses fonctions.»

Dans un contexte politique marqué par de fortes tensions et une présence accrue des réseaux sociaux dans le débat public, cet appel au respect résonne comme un avertissement : la confrontation des idées est une exigence démocratique, mais le sexisme, lui, n’a pas sa place dans la République.