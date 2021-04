UVS : Les étudiants de Guédiawaye éteignent leurs laptops

Il n’y a pas eu cours lundi à l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs). Les étudiants de la 2ème promo ont boycotté les cours en ligne pour exiger de meilleures conditions de travail.

«Notre mécontentement s’accentue amèrement avec une désolation sans limite due à la discrimination à propos de la réception des 300 000 francs alors qu’on est au tous en Master 02, les retards sur les résultats des étudiants en Master 01 pour la session de rattrapage, les retards de paiement de recouvrement pour le Master 02», liste leur porte-parole, Jean Baily.

Autres manquements dénoncés par ces apprenants : «L’incohérence entre l’âge des étudiants qui ont plus de 30 ans et l’année académique, les retards de bourses».

Face à cette situation de détresse, ces étudiants de l’Uvs de Guédiawaye interpellent l’administration de leur institution et la Direction des bourses. «Avec tout le respect qu’on éprouve à votre égard on voudrait que vous sachiez que vous n’avez pas affaire à des enfants que ce soit la Direction des bourses ou l’administration de l’Uvs. Et vu la tournure des choses entre la Direction des bourses et la scolarité de l’Uvs qui est sous votre autorité comme nous, il n’y a qu’une seule personne qui a le pouvoir de régler ce problème et tous les standards indiqué à savoir M. Lô, coordonnateur de l’Uvs. On n’est pas là pour polémiquer mais admettons tous que tout dépend de vous maintenant», disent-ils, s’adressant à leurs autorités.