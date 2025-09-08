USA : La soeur d’une star de la NBA tuée par balle

Une tragédie frappe la famille du joueur des Minnesota Timberwolves, Naz Reid. Sa sœur aînée, Toraya Reid, 28 ans, a été retrouvée morte samedi matin devant un complexe résidentiel à Jackson Township, New Jersey, victime de multiples blessures par balles. Selon un communiqué du procureur du comté d’Ocean, les autorités ont été alertées vers 11h par des voisins ayant entendu des coups de feu.

Le petit ami de Toraya, Shaquille Green, 29 ans, a été arrêté et inculpé de meurtre ainsi que de possession illégale d’arme à feu. Il est actuellement détenu en attendant une audience. Naz Reid, star NBA et 2024 Sixth Man of the Year, traverse un moment de profonde douleur suite à cette perte brutale.