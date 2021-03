Le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, n’est plus visible à la section de Recherches de Colobane. Alors qu’il était en garde à vue dans cette caserne situé au cœur de Dakar, l’homme suspecté des délits de “troubles à l’ordre public” et qui devait être présenté au tribunal au juge Massamba Sall, est introuvable. Pour le moment.

La nouvelle a été donnée à Kéwoulo tôt ce matin par des sources judiciaires. Et Me Clédor Ciré Ly, l’avocat de Ousmane Sonko a déclaré que “on (lui) a dit qu’il a été amené vers une destination inconnue, depuis 5 heures du matin. Et nous n’avons aucune nouvelle de lui après l’avoir quitté hier tard dans la nuit.” Au tribunal où il doit être, son oncle, Djiby Ndiaye Guèye qui est aussi son chef de protocole a déclaré que il n’y est pas encore. A en croire Me Khoureychi Ba”c’est depuis 4 heures du matin qu’il a été extrait de sa cellule et conduit à bord d’une fourgonnette blindée du GIGN. Il n’est ni dans le cabinet du juge ni au tribunal et on a dit que ses avocats étaient au courant alors que c’est faux.“.

“J’ai envoyé des gens pour lui donner le petit déjeuner et ils sont revenus me dire qu’ils ne l’ont pas trouvé.” A fait savoir Djiby Ndiaye Guèye à Kéwoulo. Pour notre part, Kéwoulo croit savoir que, c’est pour des raisons évidentes de sécurité qu’il a été déplacé ce matin et se trouverait quelque part dans le tribunal de Dakar où il doit rencontrer le juge Massamba Sall du 1er cabinet d’instruction.

Pour rappel, ce dernier, qui a hérité du dossier abandonné par le juge Mamadou Seck, a décidé de l’entendre dans le cadre des accusations de viols proférées à son endroit par la masseuse Adji Raby Sarr. Et après lui avoir envoyé un mandat de comparution, le juge lui a servi hier, tard dans la soiré,e un mandat d’amener que les gendarmes ont du exécuter ce matin….Kewoulo surveille de près ce dossier et vous reviendra avec de plus amples informations.