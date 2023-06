La vague d’interpellation arrestation qui s’est abattu sur le Sénégal depuis le début de ce complot Adji Sarr contre Ousmane Sonko continue de dicter sa loi. A en croire des sources proches de sa famille, le marabout et analyste politique, Cheikh Bara Ndiaye, vient d’être arrêté.

Selon des témoignages de ses voisins, ce sont des policiers à bord de deux voire trois véhicules qui sont venus le cueillir, ce matin à son domicile. Si aucune raison n’est, pour le moment, donnée sur les raisons de l’arrestation de Cheikh Bara Ndiaye, il est à noter que l’homme est un très influent chroniqueur de Walf-TV, l’une des chaines privées du Sénégal. Un des médias qui refusent d’être la voie de la propagande gouvernementale. Snobé à ses début par l’intelligentsia sénégalaise, Cheikh Bara Ndiaye est aujourd’hui devenu l’un des leaders d’opinion les plus écoutés du Sénégal.

Et cette soudaine popularité qui casse les codes de l’intellectualisme comme l’impact de ses interventions toujours favorables à Ousmane Sonko, le leader de Pastef, engagé dans un bras de fer avec le gouvernement de Macky Sall ne sont pas sans courroucer les tenants du pouvoir. D’ailleurs, son nom figure en bonne place sur cette fameuse liste des personnalités influentes à neutraliser que l’APR, le parti de Macky Sall, avait fait circuler. Il y’a quelques jours, l’homme avait publié une vidéo dans laquelle on voyait son véhicule partir en fumée. “Ce sont des individus non identifiés qui ont attendu 4 heures du matin pour venir bruler son véhicule.” Ont fait savoir ses voisins.

Pour rappel, alors que Ousmane Sonko est depuis plus de deux ans accusé de viols multiples et de menaces de mort sur la personne de Adji Sarr, une masseuse manipulé par des ténors du pouvoir pour ternir l’image de l’opposant n°1 du régime, le tribunal criminel de Dakar, qui s’est réuni ce 1er juin, l’a acquitté de ces crimes infamants avant de lui infliger une peine de deux ans d’emprisonnement ferme pour “corruption à la jeunesse.” Depuis l’énoncé de ce verdict, de gigantesques manifestations de rue sont organisées partout au Sénégal et on dénombre plus 15 morts depuis ce jeudi 1 juin, compte non tenu des 14 morts de mars 2021.