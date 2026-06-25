Mondial 2026 : « Sonner la révolte », le message fort de Pape Thiaw avant le match de la dernière chance

Pleinement conscient des critiques qui entourent désormais la sélection sénégalaise, longtemps présentée parmi les grands favoris au sacre final, le technicien a reconnu que les attentes du public et des observateurs étaient particulièrement élevées. « Ça parle beaucoup, forcément, surtout après une défaite alors que nous faisions partie des équipes citées parmi les favorites. Maintenant, il faut réagir et sonner la révolte », a déclaré Pape Thiaw avec fermeté face aux professionnels des médias.

Le sélectionneur ne cherche pas à se dédouaner de ses responsabilités managériales et appelle au contraire à une profonde remise en question collective au sein de la tanière. Selon lui, le sursaut patriotique et sportif attendu doit venir aussi bien du staff technique que des joueurs sur le terrain. « C’est important, aussi bien sur le plan tactique, de mon côté, que dans l’attitude et l’engagement des joueurs. Tout le monde doit se remettre en question pour rebondir », a-t-il ajouté, lançant ainsi un appel à l’union sacrée avant ce choc décisif.