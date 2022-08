C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, l’artiste compositeur sénégalais Wally Seck, chef de file du groupe Faramaren est admis dans un hôpital de Casablanca au Maroc.

A en croire des sources policières marocaines, “un groupe de Sénégalais a été victimes d’un accident de circulation dans les rues de Casablanca. Et les services de secours leur ont prêté mains fortes et les ont transférés vers les structures sanitaires.” A en croire des sources sénégalaises basées à Casablanca, les personnes impliquées dans cet accident de circulation seraient Wally Ballago Seck et ses amis.

Très au fait de l’accident, nos sources ont fait savoir que, après leur concert du 6 Aout 2022, l’artiste, son garde du corps, un chauffeur et autre ami avaient décidé de faire un tour en ville. Et, pour des raisons pour le moment inconnues, leur véhicule aurait fait un tonneau et les occupants se sont retrouvés avec de graves blessures. Si, pour le moment, le garde du corps comme l’un des occupant du véhicule se trouvent en réanimation avec un pronostic vital engagé, des sources hospitalières ont fait savoir que l’artiste Wally Seck n’aurait eu que légères blessures.

A en croire des sources proches de l’artiste, une des épouses des personnes impliquées dans l’accident serait déjà arrivée à Casablanca. “Ce n’est pas Sokhna Aïdara mais, c’est l’épouse du garde corps en réanimation qui est arrivé ce matin. Et nous faisons le nécessaire pour remettre tout le monde sur pieds.” A fait savoir une source proche des nuits marocaines. Toutefois, à en croire ces mêmes sources, “Wally Seck va remonter sur scène pour honorer ses rendez-vous d’Alméria et de Barcelone prévus ce 13 et 14 Aout prochain en terre espagnole.”