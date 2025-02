À l’heure où ces lignes sont écrites, des affrontements entre les étudiants en Master et les forces de l’ordre se poursuivent à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. La raison ? Ces étudiants réclament 14 mois d’arriérés de bourse.

En effet, après un premier versement, la Direction des bourses leur avait promis de passer à la caisse au courant de ce mois de février. Mais jusqu’ici rien.

‘’Nous sommes des étudiants en Master. Nous devons préparer nos rapports et soutenir nos mémoires. Comment subvenir à ces dépenses-là sans nos bourses ? Ils nous avaient promis de payer les bourses ce mois de février. Mais jusqu’ici, on n’ a rien vu, même pas un communiqué qui nous rassure. Nous continuons notre grève jusqu’à avoir gain de cause, parce que notre bourse c’est notre vie. S’il n’y a pas de bourses, nous ne pouvons pas étudier convenablement’’, a fait savoir un étudiant en Master sur la RFM.

Le collectif des étudiants en Master exige sans délai le paiement intégral de leurs bourses de l’année universitaire 2023-2024. Ils attendent la réaction de la Direction des bourses et des autorités compétentes.