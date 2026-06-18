Cap Skirring : Deux lycéens d’Oussouye portés disparus après une noyade

Deux élèves du Lycée Aline Sitoe Diatta d’Oussouye ont perdu la vie par noyade, mardi, lors d’une sortie de détente organisée à Cap Skirring après la fin des épreuves de composition. L’information est rapportée par L’Observateur, qui revient sur les circonstances de cette tragédie survenue à la plage du Bar de la Mer de Cabrousse-Mossor.

Ce qui devait être une journée de célébration et de détente entre camarades s’est transformé en véritable cauchemar. Selon les informations recueillies par L’Observateur, une vingtaine d’élèves avaient quitté Oussouye pour profiter des plages de Cap Skirring après la fin des évaluations scolaires.

Une journée festive qui vire au drame

Les jeunes avaient choisi de se rendre à la plage afin de marquer la fin des compositions dans une ambiance de convivialité. Mais aux environs de 13 heures, la situation a brusquement basculé.

Alors qu’ils profitaient de la mer, deux élèves ont été emportés par les eaux sous le regard impuissant de leurs camarades. Les victimes ont été identifiées comme B. Diallo et J.M. Diatta, tous deux élèves en classe de Première L2 au Lycée Aline Sitoe Diatta d’Oussouye.

Les témoins présents sur les lieux n’ont rien pu faire pour empêcher le drame. En quelques instants, les deux adolescents ont disparu sous les flots.

D’importantes recherches engagées

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour tenter de retrouver les deux jeunes disparus.

Selon L’Observateur, les opérations de recherche se sont poursuivies durant plusieurs heures, jusque tard dans la soirée. Malgré les moyens déployés, les secours n’ont pas réussi à localiser les corps des victimes.

Face à cette situation, les recherches devaient reprendre le lendemain afin d’augmenter les chances de retrouver les deux lycéens.

L’administration du lycée prise de court

Le drame a également surpris les responsables de l’établissement scolaire.

Interrogé par L’Observateur, le censeur du lycée, M. Ndiaye, a affirmé que l’administration n’avait pas été informée de cette sortie.

« Notre administration n’a même pas été informée de ce déplacement des élèves », a-t-il déclaré, soulignant ainsi que l’établissement n’était pas associé à l’organisation de cette excursion.

Cette précision pourrait jouer un rôle important dans les investigations en cours visant à déterminer les conditions dans lesquelles les élèves ont effectué ce déplacement.

Une enquête ouverte par la gendarmerie

À la suite de ce drame, la gendarmerie d’Oussouye a ouvert une enquête afin d’établir avec précision les circonstances de la noyade.

Les enquêteurs devront notamment déterminer les conditions de sécurité qui entouraient cette sortie, les circonstances exactes de l’accident ainsi que les éventuelles responsabilités.

En attendant les conclusions de l’enquête et l’issue des opérations de recherche, la tristesse domine à Oussouye où familles, camarades de classe et enseignants restent sous le choc après la disparition tragique des deux lycéens.