Trafic de médicament : Les pharmaciens planchent sur les maux du secteur

Pour lutter contre ce phénomène, les pharmaciens nourrissent l’espoir que cette nouvelle législature qui sera bientôt installée va adopter le nouveau texte réglementant le secteur de la pharmacie.

Selon le Dr Amath Niang, Président de l’Ordre des pharmaciens, par ailleurs Président de l’Inter-ordre qui regroupe pharmaciens, médecins, dentistes et vétérinaires, entre autres, ”le médicament doit être mis à la place qu’il faut et le laisser entre les mains du spécialiste qui sait comment le gérer et qui sait tenir compte des enjeux et de la spécificité des médicaments”.

En effet, l’Association des pharmaciens hospitaliers du Sénégal était en conclave à Saly pour plancher sur les défis de leur secteur. Lors de leurs portes ouvertes, M. Niang a assuré que ”dans un pays de droit”, il ne peut pas comprendre que ”des gens se permettent de se livrer à une activité non autorisée”.