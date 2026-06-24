En garde à vue à la sûreté urbaine, le journaliste Mor Mbaye Cissé reçoit le soutien de la CJRS qui demande la clémence du parquet

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a réagi au placement en garde à vue du journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé. Dans un communiqué, l’organisation exprime sa solidarité envers son confrère et appelle les autorités compétentes à faire preuve de compréhension et de clémence dans le traitement de son dossier, tout en réaffirmant son respect pour le travail de la justice.

« La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal a appris avec préoccupation le placement en garde à vue de notre confrère Mor Mbaye Cissé, journaliste à Seneweb. Dans ces moments difficiles qu’il traverse, nous espérons qu’il bénéficiera de toute l’écoute et du respect auquel chaque citoyen a droit.

Au-delà des faits qui lui sont reprochés, nous connaissons Mor Mbaye Cissé et son engagement professionnel. C’est pourquoi nous appelons humblement et sollicitons les autorités compétentes à faire preuve de compréhension et de clémence dans l’appréciation de son dossier.

Nous exprimons notre solidarité et notre soutien à notre confrère dans cette épreuve. Tout en respectant le cours de la justice, nous gardons l’espoir qu’une issue favorable, guidée par l’esprit de justice et d’humanité, puisse être trouvée ».