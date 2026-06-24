Saint-Louis : L’avenue Général De Gaulle change de nom et devient l’avenue Macky Sall

Le maire de Saint-Louis Amadou Mansour Faye et le Conseil municipal ont officialisé, ce dimanche, la démultiplication des dénominations de rues et d’édifices publics à Saint-Louis. En présence de nombreuses autorités, cette cérémonie mémorielle a honoré plusieurs illustres personnalités locales et nationales, vivantes ou disparues, afin d’offrir des modèles d’inspiration à la jeunesse.

Le maire de la commune de Saint-Louis et son Conseil municipal ont posé, ce dimanche 21 juin, un acte symbolique de très haute portée sociale et historique. Amadou Mansour Faye a en effet baptisé plusieurs rues et édifices publics de la Vieille ville du nom de grandes figures saint-louisiennes et sénégalaises. A cette occasion, les récipiendaires ou leurs représentants ont reçu des parchemins et les nouvelles plaques des mains de l’édile et du Gouverneur de la région, Al Hassane Sall. La cérémonie s’est tenue dans la grande salle de la Maison de l’Ile, devant un public nombreux et un parterre de personnalités. Parmi les officiels figuraient notamment le Gouverneur, l’adjoint au Préfet du département, l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop, l’ancien ministre Augustin Tine, les membres du Conseil municipal, les délégués de quartier, ainsi que les représentants des fa­milles religieuses et des lauréats.

Des hommages d’envergure nationale et locale

Parmi les illustres récipiendaires, on note la présence de Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, dont l’œuvre pour Saint-Louis -sa ville d’alliance matrimoniale- a été saluée. L’ancienne avenue Général De Gaulle porte désormais son nom. L’ancienne Première dame, Marième Faye Sall, native de la Vieille ville où elle a fait ses humanités, a également été honorée. La liste met aussi en avant de grands serviteurs de l’Etat et des guides religieux majeurs : le Général Mansour Seck, digne fils de Saint-Louis et présenté comme l’un des fondateurs de l’Armée nationale, reconnu pour sa rigueur et sa discipline. Serigne Touba Mbacké Kha­dimou Rassoul, fondateur du mouridisme, dont le passage colonial à Saint-Louis reste gravé à travers la commémoration annuelle des deux rakaas, priés le 5 septembre 1895 lors de sa convocation par le conseil colonial. Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, guide de la Tidjaniya, qui a marqué la ville où est né son fils Serigne Ba­bacar Sy, surnommé «le Saint-Louisien». L’imam Mou­hamed Abdallah Cissé, fils de Seydi El Hadji Madior Cissé et actuel imam de la grande mosquée Ihsaane, salué pour son leadership et ses prises de position claires sur l’actualité nationale et locale.

Une diversité de profils célébrés

Le monde de la culture, de la politique, du sport et de l’enseignement a été largement représenté : Alioune Badara Diagne Golbert, artiste-comédien, journaliste et figure emblématique de la ville, Abdou Kane Diallo , ancien instituteur et homme politique, ancien maire de Saint-Louis, Serigne Madior Goumba Cissé, érudit, imam et figure de l’islam dans la Vieille ville, El Hadji Adama Guélél Diallo, commerçant, imam à l’ancrage religieux profond, grand-père du maire Mansour Faye et de l’ancienne Première dame, Tafsir Abdoulaye Diallo, commis, interprète à l’époque coloniale, chantre du Prophète et compagnon de Seydina Limamou Laye. Sans oublier El Hadji Moussa Diarra : ancien délégué de quartier de Ndiolofène et responsable politique, Cheikh Bamba Dièye, homme politique, ancien mi­nistre, maire de la ville jusqu’en 2014 et actuel Directeur général de l’Aibd, Moubarak Dièye, figure marquante de la localité.

Sur la liste, il faut ajouter Serigne Abdoul Majib Diop, grand érudit et ancien imam Ratib de Saint-Louis, ainsi que Serigne Amadou Diop, imam et maître coranique, El Hadji Ousseynou Diouf, double Ballon d’or africain et figure de la légendaire génération de l’Equipe nationale de football de 2002, Aminata Fall Garmi, comédienne, cantatrice des années 50 et pionnière sénégalaise du jazz, décédée en novembre 2002, Ababacar Fall dit Mbaye Boye, ancien champion de judo et fondateur du Tournoi international de judo de Saint-Louis, Amadou Mbarick Fall dit Battling Siki, célèbre boxeur, premier Africain champion du monde.

Sur la liste, il y a aussi Sidi Guèye dit Balla Guèye, ancien enseignant, conseiller municipal et adjoint au maire, le docteur Moustapha Kandji, pharmacien, homme politique, arbitre international de basket et ancien président de la Linguère de Saint-Louis, Jacques Diouf : brillant homme d’Etat et ancien Directeur général de la Fao, ainsi que Ababacar Sadikh Sy, ancien président de la Lin­guère.

Un pont entre le passé et l’avenir

Toutes ces personnalités, issues de diverses catégories socio-professionnelles, ont été choisies pour servir de boussole à la nouvelle génération. «Des mémoires oubliées ou peu valorisées ont été rappelées et honorées, tandis que celles encore vivantes ont été élevées de leur vivant», a expliqué le maire Mansour Faye. L’édile a souligné sa volonté de corriger les imperfections du passé et de célébrer ceux qui œuvrent pour le développement et l’harmonie civile et religieuse.

L’initiative ne s’arrêtera pas là : Mansour Faye a annoncé qu’il restait plus de 200 rues et édifices à dénommer. La commission municipale dédiée va donc poursuivre ses travaux.

Les récipiendaires et leurs familles ont chaleureusement salué ce geste, estimant que la municipalité venait de rouvrir l’une des plus belles pages de l’histoire de Saint-Louis. Une mémoire collective indispensable sur laquelle les Saint-louisiens comptent s’appuyer pour redonner à l’ancienne capitale du Sénégal son lustre d’antan.