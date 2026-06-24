Concours Général 2026 : Ameth Babou, l’enfant de troupe confirme son règne dans l’excellence scolaire

Déjà couronné meilleur élève du royaume scolaire en 2025, le pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis, Ameth Babou, a écrasé de sa superbe le palmarès du Concours général 2026. En alignant quatre premiers prix au sommet d’un tableau de chasse de 68 points, le crack de la Terminale S1 s’impose comme le major absolu d’une cuvée d’élite forte de 118 lauréats nationaux.

Les annales de l’école républicaine viennent d’enregistrer un séisme de précocité et de talent. À l’heure où le Sénégal peaufine ses balances pédagogiques, Ameth Babou a transformé la 60e édition du Concours général en une véritable démonstration de force institutionnelle. Le jeune prytane a survolé les épreuves de force avec un total stratosphérique de 68 points, reléguant au rang de figurants les 117 autres esprits les plus brillants du secondaire sénégalais.

Du français à la physique : l’insolent pari de la transversalité

Là où le système éducatif pousse à la spécialisation précoce, ce produit de l’ingénierie militaire a choisi de briser les chapelles académiques. Son palmarès individuel relève de l’orfèvrerie intellectuelle :

La razzia des premiers prix : Il décroche la timbale suprême dans des matières aussi antagonistes que le Français, la Dissertation philosophique, la Physique et la Citoyenneté & Droits de l’Homme.

: Il décroche la timbale suprême dans des matières aussi antagonistes que le Français, la Dissertation philosophique, la Physique et la Citoyenneté & Droits de l’Homme. Le pedigree international : Ce coup d’éclat prolonge une trajectoire déjà balisée hors des frontières nationales, marquée par une médaille d’argent aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Johannesburg en 2024, convertie en or à Gaborone (Botswana) en 2025.

: Ce coup d’éclat prolonge une trajectoire déjà balisée hors des frontières nationales, marquée par une médaille d’argent aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Johannesburg en 2024, convertie en or à Gaborone (Botswana) en 2025. Le précédent de 2025 : Alors en classe de Première, il avait déjà trusté le sommet national en raflant les premiers prix de Français et d’Espagnol, doublés d’accessits majeurs en Mathématiques.

L’hégémonie intacte du Prytanée Charles N’Tchoréré

Cette performance XXL braque une nouvelle fois les projecteurs sur le moule d’élite du Prytanée militaire de Saint-Louis, véritable manufacture à généraux du savoir. Dans une édition anniversaire qui a mis en compétition 3 590 candidats — caractérisée par une poussée historique des filles (61,27 % du contingent) —, les séries scientifiques ont dicté leur loi, s’adjugeant plus de 70 % des 129 distinctions décernées par les jurys.

Le couronnement de ce jeune prodige se jouera sous les ors de la République. La cérémonie officielle de remise des prix sera présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Un rendez-vous solennel programmé sous le parrainage des dynamiques sportives et citoyennes, autour d’un thème central : « Le Sénégal à l’heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l’école des valeurs olympiques ».