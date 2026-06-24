Sénégal – Irak : « Injecter du sang neuf pour… »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le sélectionneur des U15, Ousmane Diop, a livré une analyse sans concession mais résolument tournée vers l’avenir après la défaite du Sénégal face à la Norvège (2-3). Malgré la déception, le technicien refuse de céder au catastrophisme, appelant à « éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain ». Selon lui, la reconduction du même onze de départ que face à la France constituait « un pari fort du staff qui n’a malheureusement pas payé », en raison notamment d’un manque flagrant de justesse technique, d’une animation défensive défaillante et de trop nombreuses pertes de balle individuelles. Pour autant, une lueur d’espoir subsiste : le coach souligne que les Lions se sont montrés dangereux et ont marqué à chaque fois que des ajustements et des changements ont été opérés en cours de match.

Le Sénégal, qui conserve une chance de qualification bien que très mince, devra impérativement s’imposer avec la manière et remonter un handicap de plus de trois buts.

Pour relever ce défi, Ousmane Diop estime que « la fraîcheur physique, la vitesse et la jeunesse s’imposent ». Il invite ainsi le staff à s’appuyer davantage sur la profondeur du banc, composé de jeunes joueurs « qui ont faim », afin d’apporter l’intensité et l’audace nécessaires pour bousculer la défense irakienne.

La clé de ce sursaut pourrait passer par Ismaïla Sarr. Auteur d’un doublé face à la Norvège, l’attaquant s’est particulièrement illustré lorsqu’il a été repositionné dans l’axe, rappelant ses meilleures prestations en club à Crystal Palace. Pour ce match décisif contre l’Irak, Ousmane Diop préconise donc de le stabiliser dans ce rôle axial. Cette option permettrait, selon l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias, de libérer les couloirs offensifs et d’offrir davantage de solutions sur les côtés, notamment avec des profils comme Ibrahim Mbaye, Bara Sapoko Ndiaye ou Iliman Ndiaye.