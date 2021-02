Trafic de drogue : Les frères Thiombane tombe pour un an de prison

Les frères Thiombane ont comparu, hier, devant la barre du tribunal de grande instance de Dakar où ils étaient poursuivis pour trafic de drogue. Devant la barre, Matar et Cheikh ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés. Et ce même si Matar a reconnu être un consommateur. «Je confirme que je fume, mais je ne vends pas de drogue», s’est-il défendu. Quant à Cheikh, il a catégoriquement nié les faits, soutenant devant la barre qu’il est intervenu lors de l’arrestation de son frère, car ne pouvant le voir maltraité par les policiers.

«J’étais sous la douche et j’ai entendu du bruit. Quand je suis sorti, j’ai vu les policiers en train de le maltraiter. Et là, mon instinct de frère a pris le dessus», raconte Cheikh. C’est ainsi que, rapporte Le Témoin, les deux frères ont été embarqués et jugés pour trafic de drogue. Le maître des poursuites, après rappel des faits, a demandé au tribunal de condamner les deux frères à 2 ans de prison ferme. La défense, quant à elle, a sollicité la clémence du juge. Au terme des plaidoiries, le tribunal a condamné les deux frères à un an de prison ferme.