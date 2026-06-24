Développement Personnel : Les cinq injonctions du stress passées au crible de l’audit comportemental

Les ressorts internes de la personnalité sont constituées par les émotions et sensations qui créent des réactions plus ou moins controlées dans des situations de stress, de défis etc…Ces catégories sont dénommées habitudes. On distingue:

1.⁠ ⁠L’ habitude de » faire plaisir »:

Elle vise à obtenir d’autrui, approbation, affection et amour à éviter abandon rejet et solitude.

Elle nous aide à établir et entretenir des relations saines et chaleureuses.

Antidote » pense à toi »

2.⁠ ⁠L’ habitude « d’être parfait » vise à obtenir le respect pour notre savoir ou notre capacité de maitrise de soi dans les situations difficiles.En évitant la honte liée aux erreurs et à l’incompétence. Elle nous aide à bien réussir les activités complexes qui exigent de vastes connaissances et une grande attention. Antidote » sois réaliste «

Il n’est pas possible de tout maitriser, de tout anticiper. On aura tjrs à remédier aux conséquences de nos imperfections, de nos erreurs. La perfection n’est pas de la condition humaine.

3.⁠ ⁠L’ habitude » d’être fort » vise à obtenir la confiance en soi en montrant ses certitudes et en contrôlant ses émotions. Elle nous permet de prendre des responsabilités, d’agir avec prudence et de compter d’abord sur nous-mêmes. Antidote » sois ouvert ». La vraie force est de s’ouvrir et de faire confiance . Et de tirer des enseignements de ses erreurs, de ses échecs.

4.⁠ ⁠L’ habitude « de se dépêcher » vise à gagner du temps et d’éviter l’impression d’avoir perdu du temps. Elle nous aide à passer à l’action, à être efficace .

Antidote » « prends ton temps ».

Il vaut mieux gérer son temps et travailler à son rythme que d’être inefficace dans l’agitation.

5.⁠ ⁠L’ habitude » faire effort » vise à obtenir des gratifications pour des réalisations difficiles et à éviter échec, frustration, confusion etc

Antidote » réussis à ta mesure ».