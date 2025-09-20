La police de Gouye Mbinde a démantelé un réseau de vol de bétail ce jeudi. Ce coup de filet s’est soldé par l’arrestation de deux bouchers et la récupération de 14 moutons volés, tandis que le chauffeur du gang est activement recherché.

Le 18 septembre 2025, aux environs de 19h, les éléments de la brigade de recherches du commissariat spécial de Touba ont interpellé deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et vol de bétail commis de nuit avec moyen de transport. Il s’agit de T. Diop (né en 1987 à Touba) et P. Diop (né en 1992 à Touba), tous deux bouchers domiciliés au quartier Dianatou Firdawsi.