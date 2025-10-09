Tivaouane : Le marché de Keur Matar fermé pour cause d’insalubrité

Les commerçants du marché de Keur Matar à Tivaouane semblent avoir obtenu gain de cause après avoir dénoncé l’état d’insalubrité et d’insécurité de leur lieu de travail. Leur délégué, Lamine Diémé, avait menacé de suspendre le paiement des taxes municipales si les autorités locales ne réagissaient pas.

Dans un communiqué publié le lundi 6 octobre, le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, a annoncé la fermeture temporaire du marché du jeudi 9 au dimanche 19 octobre. Cette décision vise à permettre des travaux de nettoyage et de remise en état, en réponse aux doléances des commerçants.

Durant cette période, toutes les activités commerciales y seront interdites. Les services techniques de la mairie, la Sonaged et les responsables du marché sont mobilisés pour l’exécution des travaux. La réouverture du marché est prévue le lundi 20 octobre, selon la municipalité.