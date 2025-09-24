Tivaouane : Les commerçants suspendent le paiement des taxes municipales

Les commerçants du marché Keur Matar, à Tivaouane, ont décidé de suspendre le paiement des taxes municipales tant que des solutions concrètes ne seront pas apportées aux problèmes d’insalubrité et d’insécurité qui gangrènent cet espace commercial. L’annonce a été faite le lundi 22 septembre 2025.

« Le marché est dépourvu de moyens élémentaires : pas de portail, pas d’éclairage, ni de gardien. Cette situation favorise la recrudescence des vols », dénonce Lamine Dème, délégué des commerçants. À ces manquements sécuritaires s’ajoute un défaut d’entretien préoccupant. Les toilettes sont jugées inutilisables, tandis que les abords du marché sont envahis par les ordures, exposant usagers et riverains à de graves risques sanitaires.

« Cet espace est notre outil de travail. Son abandon met en péril nos activités et la sécurité des clients », insistent les commerçants, rappelant que le marché est vital pour l’économie locale et fait vivre de nombreuses familles. Malgré plusieurs démarches entreprises auprès de la municipalité, aucune amélioration n’a été constatée, d’où leur décision de conditionner la reprise du paiement des taxes à la satisfaction rapide de leurs doléances.

Interpellé, Badou Ndiaye, agent municipal, a reconnu la légitimité des revendications, salué la patience des commerçants et appelé à un dialogue constructif sous la conduite du maire, Demba Diop Sy.