Thiès : Un étudiant déféré pour chantage après avoir filmé 2 homosexuels

Un étudiant en mécanique, âgé de 26 ans, a été déféré au tribunal de grande instance de Thiès pour une affaire de chantage impliquant des vidéos à caractère intime. E.M.DIONGUE est poursuivi pour collecte et diffusion de données à caractère pornographique, chantage et accès frauduleux à des services financiers.

Les faits rapportés par l’étudiant

Selon les déclarations d’El. M. DIONGUE, domicilié à la cité ouvrière, les faits se seraient déroulés à son domicile. Il affirme avoir filmé, depuis son salon, le nommé P.DIAWARA et un autre individu de sexe masculin non identifié, dans une situation intime.

L’étudiant déclare avoir sommé les deux personnes de quitter les lieux, ce qui aurait provoqué une altercation avant que les individus ne prennent congé.

Un chantage organisé révélé par l’enquête

Cependant, les investigations menées par les policiers ont révélé une tout autre réalité. Il s’est avéré qu’E.M.DIONGUE, qui connaissait P.DIAWARA, a contacté les proches de ce dernier pour leur demander de l’argent en échange de la non-diffusion des vidéos intimes qu’il détenait.

L’enquête a également établi que l’étudiant n’a pas hésité à partager ces vidéos avec d’autres personnes, aggravant ainsi les charges retenues contre lui.

Une fraude financière en plus du chantage

L’affaire a pris une dimension supplémentaire avec la découverte d’une fraude financière. E.M.DIONGUE a accédé frauduleusement au compte Wave de P.DIAWARA et a procédé à des retraits d’argent sans autorisation.

Deux homosexuels en fuite

Les sources de Seneweb précisent que les deux présumés homosexuels dont P.DIAWARA et l’individu non identifié qui apparaissent dans les vidéos sont actuellement en fuite et font l’objet de recherches actives par les policiers.

E.M.DIONGUE a été arrêté par la police de Nguinth avant d’être déféré au tribunal de grande instance de Thiès. Il devra répondre de plusieurs chefs d’accusation :

– Collecte et diffusion de données à caractère pornographique

– Chantage

– Accès frauduleux et retrait d’argent via des services de paiement mobile