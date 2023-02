Suspendu par l’ordre des avocats, Me Elhadji Diouf pourra-t-il plaider pour Adji Sarr lors du procès face à Sonko ?

Me El Hadji Diouf, suspendu depuis mardi 07 février 2023 par l’Ordre des avocats du Sénégal, fera face à ses pairs dans une audition programmée le 28 février prochain. La robe noire qui est chargée de la défense de Adji Raby Sarr n’a pas le droit d’exercer pour le moment son métier d’avocat.

Son avenir repose désormais entre les mains des membres du conseil de discipline des avocats composé de 19 membres dont le bâtonnier Me Mamadou Seck. Me El Hadji Diouf doit se présenter devant cette cour en compagnie de ses avocats au besoin pour assurer sa défense.

Les griefs de l’ordre des avocats contre leur pair

L’ordre des avocats du Sénégal reproche à Me El Hadji Diouf ses sorties sur les plateaux de radios et télévisions concernant l’affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Selon un expert juriste, Me Diouf risque de perdre sa fonction d’avocat en cas de sanction due à une faute lourde.

« Me El Hadji Diouf est rappelé à l’ordre par ses pairs avocats. C’est un rappel à l’ordre comme dans toutes organisations structurées. Mais pour le moment Me El Hadji Diouf est sanctionné provisoirement. Son avenir dépendra de sa défense ce 28 février 2023 », a précisé notre interlocuteur.

En tant qu’avocat de Adji Raby Sarr, Me El Hadji Diouf continue d’étaler devant l’espace public une affaire sur laquelle les avocats sont tenus de garder le silence.

Qu’adviendra-t-il si l’avocat est condamné ?

Selon notre source, si Me El Hadji Diouf est condamné par ses pairs pour faute lourde, il peut perdre définitivement sa fonction d’avocat. Si la sanction est provisoire, il peut ne pas assister Adji Sarr mais revenir devant le barreau après la fin de la sanction définie par le conseil.

« La sanction de l’ordre des avocats peut être provisoire comme définitive selon le cas. Mais je ne pense pas que Me Elhadji Diouf sera condamné définitivement. Maintenant la durée de sa sanction dépendra du conseil et de ses avocats. Car Me El Hadji Diouf peut être sanctionné de 3 mois à 1 an selon le conseil disciplinaire de l’ordre des avocats du Sénégal », a précisé la source.