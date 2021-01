Société : Fin du couvre-feu à Dakar et Thiès !

A moins que les gouverneurs de Dakar et Thiès signent encore des arrêtés de prorogation, le couvre-feu prend fin aujourd’hui au plus tard à minuit. Ils peuvent proroger l’interdiction temporaire de circuler entre 21h et 5H du matin d’autant que la nouvelle loi sur l’état d’urgence sanitaire est entrée en vigueur. Les arrêtés interdisant la circulation la nuit et des rassemblements sont en vigueur durant la période du 19 au 26 janvier 2021.

D’après L’As, les populations de Dakar et de Thiès ont l’oreille aux nouvelles mesures que prendront les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Malgré les résultats jugés mitigés du couvre-feu et la souffrance des populations, ce serait une grande surprise que les autorités mettent fin au couvre-feu. Tous les yeux sont rivés aujourd’hui sur les gouvernances de Dakar et Thiès. Il faut souligner que les mesures ne sont pas du tout respectées dans certains lieux notamment au niveau des plages.