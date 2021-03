L’élément hors du moment du “Macky” est de retour à Dakar. Après avoir fui le pays au moment où le sort du Sénégal se jouait dans la rue, Birima Ndiaye le défenseur attitré du régime Benno Bokk Yaakar est rentré au pays de la Téranga. Et, il a aussitôt rejoint son lieu d’affectation: les plateaux de télé. Pour y défendre le président Macky Sall et son régime, comme il l’avait lui même déclaré à ceux qui trouvaient qu’il en faisait trop.

Alors qu’il avait juré que “Ousmane Sonko sera mis en face de Adji Raby Sarr, qu’il le veuille ou non et répondra aux questions des juges. Charles -interpellant Charles Faye de TFM- Ousmane Sonko répondra de ses actes, tu y assisteras en direct au jugement. Nous allons tous y assister.” Pour quelqu’un qui avait soutenu avoir parlé avec la fameuse masseuse utilisée dans cette opération ratée de barbouzerie, alors que ni les journalistes comme les parents de Adji Sarr n’avaient jusque-là réussi à avoir de ses nouvelles, Birima Ndiaye semble, aujourd’hui, avoir compris que tout cela le dépasse. Le virus –le complot- qu’ils croyaient avoir maîtrisé semble avoir échappé au contrôle de ses concepteurs. Avec les manifestations des fameuses journées du 5, 6 et 8 mars, dont les conséquences ont été les pertes en vie humaines, les destructions, les incommensurables pertes économiques enregistrées par le Sénégal comme les menaces directes qui guettaient le sommet de l’Etat semblent lui avoir ouvert les yeux. Birima Ndiaye a changé. Il semble être devenu plus poli, plus courtois et semble même avoir réussi à toucher le cœur de ceux-là qu’il prenait pour des demeurés.

Si on en est arrivé à ce stade de prise de conscience, c’est que, comme de nombreux hâbleurs du régime, Birima Ndiaye a compris qu’on est passé à peu de chose de la catastrophe. Aussi, c’est parce qu’il s’est retrouvé sur la liste des personnes visées directement par les manifestants, qui ont saccagé son domicile, que le chroniqueur hagiographe de Jakarlo s’est senti vulnérable. Sur le plateau de la TFM, il a déclaré n’avoir «rien à voir avec ce complot.» Mieux, pour quelqu’un qui se vantait, tout le temps, d’être un “ami intime” du chef de l’Etat, Birima Ndiaye s’est démarqué du patron de l’APR et de son projet d’embastillement de Ousmane Sonko. Face aux caméras, il a déclaré n’être en rien lié à Macky Sall. “Je ne le connais ni d’Adam ni d’Ève. Je ne suis ni son frère ni son ami. Je n’ai jamais occupé le moindre poste au Sénégal. Et je n’ai jamais géré des deniers publics. Alors, je ne comprends pas pourquoi je dois être ciblé par des manifestants qui ont des comptes à régler avec le régime.”

Obligé de faire évacuer sa famille “vers 5 heures du matin” pour les mettre en sécurité, Birima Ndiaye a été vu par des antennes de Kéwoulo embarquer avec sa femme et un de ses enfants à bord d’un vol à destination de Dubaï. “Et c’est pour un séjour d’une semaine, il veut de loin voir comment tout cela va se finir.” Avait soufflé l’un des contacts de Kewoulo positionné à l’aéroport international Blaise Diagne de Thiès. Ayant publiquement pris ses distances d’avec le régime, Birima Ndiaye voudrait que l’opinion nationale sache qu’il n’est pas de l’APR. “Je suis du parti socialiste. Je suis un allié du régime avec le Benno et je ne suis en rien mêlé à cette affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko. A la télé, je ne fais que donner mon avis et je n’accepterai pas que des gens s’en prennent à moi pour avoir donné mon opinion.” A déclaré Birima Ndiaye.

Aussi, pour quelqu’un qui avait été choisi par le président Macky Sall pour le défendre sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, Birima Ndiaye a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était aussi bien aimé par les sénégalais. “De nombreux marabouts que je n’imaginais pas qu’ils me suivaient m’ont appelé pour m’encourager et prier pour moi.” A fait savoir Birima Ndiaye. Enfin, pour ceux qui seraient pris par l’envie suicidaire de faire le remake de la destruction de l’hagiographe de Macky Sall, Birima Ndiaye a fait savoir qu’il prendra des armes et protégera ses biens au prix de sa vie. “Je vais recruter des nervis, leur donner des armes. Je leur dirai de tuer quiconque pénétra dans mon domicile et d’accepter de se faire tuer.” Sacré Birima. Pourvu simplement qu’il trouve un nervi assez stupide qui soit prêt à se faire tuer pour lui.