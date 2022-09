Suite et pas fin de l’affaire Kaliphone Sall VS Adja Thiaré Diaw. A en croire des informations parvenues à Kéwoulo, la brigade de gendarmerie qui a hérité du dossier d’accusation de tentative et de coups et blessures volontaire dont le mis en cause n’est autre que Kalidou Babali Sall plus connu par les Sénégalais sous le nom de Kaliphone va démarrer son travail.

Après une première audition de Adja Thiaré Diaw, cette mannequine invitée, le soir du jeudi 22 septembre, à sortir et qui a failli être abusée par l’insulteur attitré du palais, ce sera le tour de Kaliphone Sall de s’installer en face des enquêteurs. Il va devoir répondre des graves accusations de coups et blessures volontaires et de viol présumé. Puisque, à en croire Adja Thiaré Diaw, “il a introduit ses doigts dans (son) sexe“. A en croire l’article 320 du code pénal, le viol c’est “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, menace, contrainte ou surprise». Sous ce rapport, Kaliphone Sall est mal barré même si certains officiers de police judiciaire comme des juges entendent le viol que “lorsque il y a conjonction sexuelle” et “l’introduction du membre viril de l’homme dans la cavité de la femme.”

Dans un enregistrement audio dont Kéwoulo a eu connaissance, Kaliphone Sall, sûr de son droit de cuisage, a fait savoir savoir à la fille, qui demandait à sa maman de prendre en photo ses perles intimes éparpillées par terre et dans la voiture de son agresseur -Bine Bine- que ces outils intimes de séduction -massive?- qu’il reconnait avoir coupé ne peuvent nullement servir de preuves à défaut de viol d’agression sexuelle. Contrairement à ce que peut penser Kalidou Babali Sall, la gendarmerie -qui a requis un examen gynécologique auprès des médecins- n’écarte pas la thèse du viol. Même si “Le gendarme qui nous a accueillis a tout fait pour qu’on ne parle pas de viol, nous demandant à nous limiter qu’à parler de coups et blessures volontaires. Et, c’est après des va-et-vient à la brigade qu’ils ont daigné nous donner une réquisition sous pli fermé. En commettant, là aussi, des erreurs sur les noms et prénoms de ma fille.” A fait savoir Mme Dramé, la maman de la plaignante.

Avec la réquisition à personne qualifiée, attendue par les gendarmes, les hommes du major Sène de Ouakam disposent, aussi, d’une plainte soutenue par un certificat médical attestant de 8 jours d’ITT. Toute chose qui font croire que, à défaut de pouvoir rejoindre rapidement Paname avec ce fameux passeport diplomatique aussitôt décerné et automatiquement bloqué, Kaliphone Sall pourrait facilement obtenir un ticket aller simple à Reubeus.