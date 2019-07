La question du reboisement du Sénégal et de la sauvegarde de son environnement forestier sont des sujets qui préoccupent le gouvernement sénégalais. En visite dans la région de Louga, au nord du Sénégal, le ministre Abdou Karim Sall a déclaré que « le président Macky Sall a le souci de rendre aux générations futures un patrimoine forestier intact. » Pour cela, le ministre de l’environnement et du développement durable a appelé tout un chacun à s’approprier la question de la défense de l’environnement, tout en promettant de se rendre sur le terrain et constater, de visu, l’état d’avancement des projets.

A cet effet, le ministre de l’environnement et du développement durable a effectué une visite de terrain aux frontières de ces bandes mouvantes de sable pour constater de visu l’état d’avancement des chantiers de protection contre l’invasion. Et après avoir fait le point avec ses collaborateurs, Abdou Karim Sall, qui aimerait que les populations fassent leur cette question de l’environnement, a déclaré que « si nous n’entretenons pas nos forêts cela aura une répercussion très négative sur notre existence en tant que êtres humains. » Pour matérialiser ce bataille du reboisement, le ministre de l’environnement aimerait que les habitants des régions de Louga, Saint-Louis et Matam constituent les fers de lance de ce combat citoyen. Et cela sera davantage marquée au cours de la journée mondiale de l’environnement. En prélude à cette journée internationale de l’environnement, le ministre en a appelé à la solidarité de tout le monde.

