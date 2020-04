Sites de traitement Covid-19 : L’Etat du Sénégal mobilise 500 lits

Faisant, le bilan à mi-parcours du plan de riposte du coronavirus au Sénégal, ce jeudi, le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso a soutenu qu’aujourd’hui 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. «Nous avons une marge de lits pour les patients », a-t-il fait remarquer.

Il a également rappelé que le service de réanimation de l’hôpital de Fann est déjà fonctionnel et 10 lits sont en place. « Au niveau de chaque site de traitement, des unités de réanimation sont en train d’être disposés », ajoute Dr Bousso.

Par ailleurs, le Directeur du Cous a indiqué qu’au niveau des sites de traitement, l’ensemble du personnel dispose du matériel médical et d’équipements de protection. Lesquels ont été acheminés dans les 14 régions. « Nous avons des stocks disponibles au niveau du Cous et de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) et même des commandes sont en train d’être faites pour le renforcement de ces stocks », a-t-il laissé entendre.