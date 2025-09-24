Saint-Louis : l’équipe de la RTS victime d’un accident

‎L’équipe de la RTS Saint-Louis, en partance pour Podor afin de réaliser un reportage, a été victime d’un accident de la circulation ce mercredi 24 septembre 2025. Heureusement, plus de peur que de mal : les trois agents présents à bord ont seulement subi des blessures légères selon seneweb.

‎‎Le véhicule, en revanche, est complètement détruit. Selon nos informations, le journaliste Bakary Demba Sy souffre d’un traumatisme à l’épaule, tandis que le chauffeur et le cameraman, légèrement blessés, ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis.