A. Seck, marchand de 34 ans, a comparu ce mardi devant la chambre criminelle de Dakar pour viol, séquestration et menaces. Il est accusé d’avoir, en 2022 à Rufisque, séquestré puis violé sa tante paternelle, Nd. Seck, alors âgée de 60 ans, sous la menace d’un couteau.

Les faits remontent au 31 mai 2022, à Rufisque, rembobine Les Échos,, qui a assisté à l’audience. Selon la plainte de la victime, son neveu, en état d’ébriété, l’aurait menacée avec un couteau à manche bleue pour la contraindre à le suivre dans sa chambre. Là, il l’aurait séquestrée avant de lui imposer des rapports sexuels d’une grande violence, pointe le journal.

La même source précise que l’accusation s’appuie sur plusieurs éléments jugés accablants, notamment un certificat médical faisant état de rapports sexuels récents ainsi que de blessures et d’éraflures constatées chez la sexagénaire. Le couteau à manche bleue décrit par la victime a également été retrouvé dans la chambre de l’accusé, qui a par ailleurs été identifié grâce à des détails précis fournis par la plaignante.

À la barre, l’accusé a nié les faits, prétextant que d’autres personnes possédaient la clé de sa chambre. Un système de défense qui n’a pas convaincu le Parquet. Soulignant le lien de parenté, le procureur a fustigé une « ignominie » et des faits d’une « extrême gravité ». Il a requis 15 ans de réclusion criminelle.

Même la défense, assurée par Me Sylva, a admis la culpabilité de son client au regard des preuves, tout en plaidant pour une peine plus clémente de 10 ans. Le délibéré est attendu pour le 10 février prochain, conclut Les Échos.