Abass Sow sur la réforme de la Constitution : « La loi autorise les députés à agir »

Invité sur l’émission Coucher du Soleil de Kewoulo, Abass Sow s’est prononcé sur la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite par les députés de Pastef.

Selon lui, certaines réactions suscitent un débat qui n’a pas lieu d’être, dans la mesure où cette initiative est encadrée par la loi. « Quand il s’agit du droit, c’est le droit lui-même qui le confère. C’est la Constitution qui accorde la légitimité nécessaire pour agir ou ne pas agir », a-t-il expliqué.

Abass Sow rappelle que la Constitution autorise le président de la République à proposer des lois et à les soumettre à l’Assemblée nationale. Les députés disposent alors du pouvoir de les examiner, de les voter ou non, avant leur transmission au chef de l’État pour promulgation. Mais, souligne-t-il, la même Constitution reconnaît également aux parlementaires le droit de prendre des initiatives législatives, notamment lorsqu’il s’agit de modifier la Constitution, des textes ou des lois.

« Les députés sont habilités à le faire. Ce n’est pas la première procédure prévue par la Constitution. La première est l’initiative du président de la République, la deuxième est celle des députés, et la troisième consiste à soumettre la question au peuple par voie référendaire », a-t-il précisé.

Pour lui, si cette proposition émanait directement du président de la République, elle ne susciterait probablement pas autant de discussions. « Mais parce qu’elle vient des députés, cela provoque un débat. Pourtant, il s’agit d’un droit clairement encadré par la Constitution », a-t-il ajouté.

Toutefois, Abass Sow estime qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur le fond du dossier. Ne connaissant pas encore les modifications envisagées, il préfère rester prudent. Il invite néanmoins les députés à expliquer de manière claire et détaillée les changements qu’ils souhaitent apporter à la Constitution, ainsi que leur utilité pour le pays.

« Les députés doivent préciser ce qu’ils veulent modifier dans la Constitution et démontrer l’importance de ces changements. Pour l’instant, je ne pense pas que cette question justifie l’ampleur du débat observé dans l’espace public », a-t-il conclu.